Procès du viol du 36, quai des Orfèvres: "Je n'ai jamais cru aux déclarations d'Emily S." lance un policier de la BRI

Depuis le fonctionnaire de police dit être "traumatisé par les femmes". "Je ne peux plus monter dans un ascenseur avec une femme seule, prendre le métro. J'ai peur. Elles pourraient raconter n'importe quoi". Celui qui a été suspendu un an et demi affirme avoir été "broyé par cette affaire" et précise : "Et encore, j'ai retrouvé le poste que j'occupais à ce moment-là, non pas sans effort, je peux vous le dire."





- "Monsieur l'avocat général a essayé de vous piéger sur des détails. Aujourd'hui c'est votre honneur qui est en jeu. Vous dites que vous n'avez jamais participé à un crime et que vous n'auriez jamais couvert un crime. Ce que dit Emily S. son accusation, est à l'opposé de ce que vous dites, relève Me Schapira, l'avocat de Nicoals R.. Elle dit qu'elle a été violée à plusieurs reprises, par quatre hommes dans deux bureaux, qu'on lui a imposé une fellation, qu'elle a été pénétrée. Elle ne parle jamais de blouson. Il est temps de nous dire la vérité. Emily S. Nous dit-elle la vérité, ou est-ce vous?





- "C'est une menteuse monsieur, j'ai toujours dit la vérité, je la dirais jusqu'au bout de ce dossier. Je suis convaincu depuis le départ que c'est des fausses déclarations et que c'est une menteuse", conclura le témoin. Un peu plus tôt, Me Obadia, le conseil de la plaignante, avait fait remarquer à Sébastien C. qu'Emily S., qu'il qualifie de "fofolle", avait eu l'honnêteté de dire qu'elle ne le reconnaissait pas.





La jeune femme canadienne a été entendue cet après-midi.