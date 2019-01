Procès du viol au 36 quai des Orfèvres : les accusés répètent n'avoir "jamais violé" Emily S.

Son ancien collègue de la BRI, Antoine Q., 40 ans, s'est levé à son tour pour se positionner à la barre. "Mesdames et messieurs, ça fait cinq ans que c'est un cauchemar, pour moi, ma famille, mon fils qui m'a dit : 'Rentre pas tard ce soir'. On peut pas faire ça à une femme et on ne peut pas faire endurer ça à un homme. Ça fait cinq ans que j'ai confiance en l'institution", a-t-il déclaré, lui aussi très éprouvé.





Et de poursuivre : "J'ai des soutiens, c'est ça qui me fait tenir. Mes proches, mes amis. Ma femme aussi. J'ai peut-être été infidèle mais jamais je n'ai violé une femme, jamais j'ai violé cette femme. Je ne peux pas faire ça à quelqu'un. C'est pas moi. On ne peut pas laisser faire ça. C'est ma vie que vous avez entre vos mains, je vous fais confiance". Puis Antoine Q. a regagné sa chaise.





Le président de la cour d'assises, Stéphane Duchemin, a clos le dossier et invité les jurés à répondre à cette question : "Avez-vous une intime conviction ?"





La cour s'est ensuite retirée dans la chambre des délibérés et l'audience a été suspendue. Les avocates de la défense se sont, elles, effondrées en larmes, après avoir vu leurs clients partir dans une salle dédiée, le temps du délibéré.