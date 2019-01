Procès du viol du 36 quai des Orfèvres : "Les certitudes dans ce dossier, il n'y en pas", plaide la défense

La défense d'Antoine Q., Me Anne-Laure Compoint, a rejoint ses confrères, dénonçant les "mensonges", mais aussi l'absence de trace sur le corps d'une femme qui affirme avoir été contrainte notamment à "deux fellations" et "trois pénétrations" par trois ou quatre hommes" .





Elle a aussi souligné l'existence de cet ADN M1, jamais identifié. "On ne sait pas à qui est ce sperme retrouvé dans le string d'Emily S. Une chose est sûre il n'est ni à Max R., ni à Zack. Ni à Nicolas R. Ni Antoine Q. Ni Amaury R., Ni Sébastien C."





L'avocate a indiqué que selon les experts, le sperme restait "72 heures. Elle a également rappelé que tous les policiers du 36 quai des Orfèvres avaient subi un prélèvement (plus de 150 au total). "L'ADN M1, ce n'est pas un policier. Ça restera l'inconnu sur lequel Emily S. n'a pas voulu nous éclairer. Ce mystère, je n'en ai pas la clé, vous non plus. Et bien, cette lésion gynécologique, vous allez vous rappelez qu'elle a moins de 48h, et que le sperme a moins de 72h...", a dit l'avocate précisant que la plaignante avait eu quelques aventures lors de son séjour à Paris avec d'autres homme que ceux qui se trouvent sur le banc ces accusés.