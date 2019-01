Procès du viol du 36 quai des Orfèvres : les policiers condamnés à 7 ans de prison ferme, la défense va faire appel

"C'est une erreur judiciaire. Nous allons faire appel dès demain et on débattra à nouveau de ce dossier dans un climat beaucoup plus serein, je l'espère, beaucoup plus honnête et on verra ce qu'il se passera par la suite", a fait savoir Me Compoint, avocate d'Antoine Q. "Je ne sais pas ce qui a fait basculer les jurés en revanche je sais ce qu'est une justice partiale. Je ne suis pas fière de la justice qui a été menée pendant ces débats. Je ne suis pas fière de ce qu'a fait l'institution judiciaire."





"Ces deux innocents n'ont pas leur place en prison et ce soir ils dorment en prison", s'est indigné Me Schapira, avocat de Nicolas R. "Nous ferons tous les trois, Me Anne-Laure Compoint, Me Marion Grégoire et moi-même, appel dès demain matin. Nous ferons une demande de remise en liberté. On se battra et on gagnera parce qu'en France il y a une justice."





Il y aura donc, dans l'affaire dite du viol du 36, un procès en appel.