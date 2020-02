Procès en appel des Balkany pour blanchiment : de deux à quatre ans ferme requis, décision le 22 avril

Mardi 11 février, le parquet a requis cinq ans de prison, dont un an avec sursis, sans incarcération immédiate, contre le maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany, jugé en appel pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et prise illégale d'intérêt. À l'encontre de son épouse Isabelle, quatre ans de prison, dont deux avec sursis, ont été requis. L'accusation a aussi demandé que soit infligée une peine de dix ans d'inéligibilité et a requis l'exécution provisoire de cette peine complémentaire.

L'avocat du maire, Me Romain Dieudonné, a donc demandé à la cour d'appel de "prendre ses responsabilités" en ordonnant "d'office" la "libération immédiate" de son client. Après une brève suspension, la cour l'a invité à "déposer une demande de mise en liberté en bonne et due forme". L'avocat a aussitôt indiqué qu'il la déposerait dans l'après-midi.

Les Balkany sont soupçonnés d'avoir dissimulé au minimum 13 millions d'euros d'avoirs au fisc français entre 2007 et 2014, notamment deux somptueuses villas, la villa Pamplemousse sur l'île de Saint-Martin et Dar Guycy à Marrakech. En première instance, la justice a condamné le 18 octobre Patrick Balkany à cinq ans de prison pour blanchiment aggravé, avec incarcération immédiate, et son épouse Isabelle à quatre ans d'emprisonnement, mais sans mandat de dépôt, eu égard à sa santé fragile. Tous deux se sont vus aussi infliger dix ans d'inéligibilité et la saisie de leurs biens.