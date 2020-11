DIRECT - Perpétuité requise contre Jonathann Daval : "Pardon, pardon", ses derniers mots avant le verdict

L'avocat général a requis en fin de matinée la perpétuité, avançant que Jonathann Daval avait tué Alexia "parce qu'elle voulait le quitter". La défense est quant à elle revenue sur le coule qu'ils formaient et sur le "dysfonctionnement" en son sein, qui a mené au drame.

En fin de matinée, l'avocat général avait souligné la violence du crime : "La vérité n'est pas entendable : c'est épouvantable de tuer une femme parce que vous ne voulez pas qu'elle vous quitte. Vous allez juger l'agonie d'une femme mariée, sa seconde mort qui est la crémation, et une troisième mort, l'accusation d'une famille obligée de porter ce crime", a-t-il lancé, faisant allusion aux accusations portées un temps par l'accusé à l'encontre de sa belle-famille.

Expliquant qu'il ne s'agit "pas d'un crime de sang froid" mais d'un "coup de sang" qui a dégénéré, Me Randall Schwerdorffer, l'avocat de Jonathann Daval, rappelle que la "perpétuité est une peine que l'on prononce pour les criminels les plus dangereux de la société : Francis Heaulme, Fourniret, Dutroux" notamment. Des tueurs en série avec lesquels, selon lui, l'accusé n'a "aucun point en commun".

Au terme de six jours d'audience (un de plus que prévu tant les débats ont été nourris), les trois magistrats professionnels et les six jurés, cinq femmes et un homme, prononceront leur verdict attendu d'ici au début de la soirée.

Me Randall Schwerdorffer, l'un des avocats de l'accusé : "Je vais l'écouter, je ne sais pas du tout ce qu'il va dire. On ne lui prépare pas ses prises de parole".

Tout a commencé le 28 octobre 2017. Jonathann Daval signale la disparition de sa femme à la gendarmerie de la commune de Gray, en Haute-Saône, il affirme qu’Alexia n’est jamais revenue de son footing. D’intenses recherches sont alors organisées par la gendarmerie et des habitants, pour trouver la jeune femme. Et c’est deux jours plus tard, que le corps d’Alexia Daval est retrouvé, dissimulé sous des branchages et partiellement calciné.

C’est une affaire qui a bouleversé la France entière. Le 30 octobre 2017, le corps en partie calciné d’Alexia Daval est découvert dans un bois et après de multiples rebondissements, son époux Jonathann reconnaît le meurtre. Son procès s’est ouvert ce lundi à Vesoul, en Haute-Saône pour "meurtre sur conjoint", il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Jonathann Daval est placé en garde à vue le 29 janvier 2018 . La stupéfaction est générale et l’homme de 36 ans va nier puis avouer avoir tué sa femme lors d’une dispute à leur domicile dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017. Pendant les deux ans d’enquête, il va plusieurs fois changer de version. Il va se rétracter, accuser son beau-frère , et de nouveau reconnaître le meurtre de sa femme lors d’une audition devant le juge d’instruction. Pendant une reconstitution, en juin 2019, il va également admettre avoir brûlé le corps d’Alexia .

Son mari, dévasté par le chagrin, va alors apparaître sur tous les écrans. Aux côtés de ses beaux-parents, lors de la marche blanche en mémoire à la jeune femme , entre deux sanglots, il décrit sa défunte femme comme sa "première supportrice, mon oxygène". Puis, trois mois plus tard, tout bascule.

L’hypothèse d’une agression de la joggeuse par un maniaque sexuel inquiète alors la population. L’émotion est générale et très vite un mouvement de solidarité va voir le jour en France et à l’étranger. Des footings vont être organisés jusqu’au Japon et en Australie en hommage à Alexia Daval.

Reste à savoir pour les enquêteurs, pourquoi Jonathann Daval a roué de coups et étranglé sa femme. Le couple rencontrait des difficultés pour concevoir un enfant et d’après Jonathan, le soir du meurtre, il a refusé d’avoir un rapport sexuel avec Alexia. La jeune femme se serait alors montrée violente envers lui, l’accusant de "ne pas être un homme". "Je l'ai étranglée, l'ai frappée pour qu'elle se taise", a-t-il soutenu devant un expert psychiatre, évoquant une compagne "violente en paroles et en actes" qui "l'humiliait" régulièrement. Mais il affirme qu'il "ne voulait pas la tuer". Ses avocats n'excluent d'ailleurs pas de plaider les "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner".

Pour les parents de la victime, qui considéraient Jonathann Daval "comme un fils", cette ligne de défense est inacceptable. "Alexia était une bonne personne. Notre hantise, c'est que la défense et Jonathann tapent sur elle", redoutent Jean-Pierre et Isabelle Fouillot. Ce n’est pas la première fois que les avocats de Jonathann Daval évoquent la "personnalité écrasante" d’Alexia Daval. Ce dossier est "aux antipodes du féminicide, nous l'expliquerons au procès", annonce Me Randall Schwerdorffer. "Les mensonges, c'est terminé", assure l’avocat qui promet "un moment de vérité". "Jonathann veut s'exprimer pour que les jurés soient en état de juger ce qu'il a fait", insiste-t-il. Une vérité que les parents d’Alexia demandent depuis maintenant trois ans.

"La succession de mensonges a été à chaque fois ressentie comme un drame par les parties civiles", confie Me Gilles-Jean Portejoie, l’avocat des parents, de la sœur et du beau-frère d'Alexia. Il souhaite aborder les questions de la "préméditation" et de la "complicité", "même si elles n'ont finalement pas été retenues".