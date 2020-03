EN DIRECT - Les époux Fillon de retour au tribunal ce mercredi, suivez les débats

CONJOINT





François Fillon : "Pendant 50 ans, un grand nombre de parlementaires ont travaillé avec un membre de leur famille. On ne peut aujourd'hui juger les faits qui me sont reprochés sans prendre en compte cette dimension. Pour les électeurs, s'adresser aux conjoint d'un parlementaire, c'est s'adresser au parlementaire. La décision de supprimer cette possibilité a été prise, très bien. Mais on en peut juger cela sans prendre en compte le passé".





Une des assesseurs lui demande : "Je souhaiterais savoir quel est votre point de vue sur l'orientation de cette législation?"





François Fillon : "C'est difficile de vous répondre car je suis marqué par mon histoire. Je pense qu'il y a réellement un sujet sur la frontière entre la liberté d'organisation du parlementaire et le respect des lois de la République pour chacun. (...) Ma crainte c'est que, de glissement en glissement, on réglemente de plus en plus le travail de parlementaire dont la capacité d’influence et de débat sera limitée. C'est dommage de priver les parlementaires d'une certaine liberté dans leur organisation".