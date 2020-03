Procès Fillon : "Je ne vois pas le lien avec le travail d'assistante parlementaire", martèle la présidente lors du 4ème jour d'audience

"Il y a une forme de banalisation de ce travail. Je demandais à Penelope d'être sans arrêt en train de vérifier que les dossiers avançaient, renchérit François Fillon soutenant les missions de sa femme et qualifiant son travail de "donneur d'ordre". J'ai souvent vu chez des parlementaires des enveloppes non ouvertes dans les placards. On entend : 'On vous écrit, mais vous ne répondez jamais'. Il s'agit de faire le point pour que les relances soient faites. Pour moi, c'est Penelope qui assurait ces missions-là. J'avais une grande confiance dans le travail qu'elle allait faire".

Mais alors pourquoi n'y a-t-il pas de traces de ce travail ? "Il n’y a pas d’archives du travail des autres assistants parlementaires non plus avant 2012 car les archives étaient systématiquement détruites à la fin de chaque législature", explique l'ancien Premier ministre.

Au sujet des rares traces de ce travail, Me Pierre Cornut-Gentille, avocat de Penelope Fillon, a affirmé : "Ce sont des documents très anciens retrouvés par hasard, on ne prétend pas que cela rende compte de manière exhaustive de l'activité".