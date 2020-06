Procès Fillon : l'ancien Premier ministre irait-il en prison si sa condamnation était confirmée ?

L'ancien Premier ministre aujourd'hui âgé de 66 ans, retraité de la politique et reconverti dans la finance, a été condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont deux ferme, 375.000 euros d’amende et une peine d’inéligibilité de dix ans. Pourtant, François Fillon a pu ce mardi quitter le tribunal libre.

Une peine non aménageable et pourtant...

A la sortie de la salle d'audience ce lundi, Me Antonin Levy, avocat de l'ancien Premier ministre a par ailleurs fait savoir que les époux Fillon faisaient appel de leurs condamnations. "L'appel est suspensif et il y aura un nouveau procès où tout sera réexaminé, rappelle un spécialiste du droit contacté par notre rédaction. On parle d'effet dévolutif de l’appel".

Des questions toutefois se posent autour de cette nouvelle loi. "La Chancellerie a diffusé une circulaire sur l'application de ces dispositions et elle estime que pour toutes les peines prononcées après le 24 mars 2020, c'est le nouveau seuil d'aménagement d'un an qui s'applique, poursuit notre interlocuteur. Sauf qu'en réalité, quand on regarde l'article 112.2 du code pénal, on doit considérer que les réformes qui renforcent la sévérité en matière d'aménagements de peine ne peuvent être appliquées qu'aux faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. De nombreux avocats estiment que pour tous les dossiers qui sont jugés après la loi du 24 mars mais qui concernent des faits très anciens, comme dans le dossier Fillon, on doit être encore dans le régime antérieur". La question fait débat, reste à savoir quelle réponse y serait apportée dans le cas de François Fillon si sa condamnation venait à être confirmée en appel.