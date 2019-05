Procès France Télécom : "A partir du moment où vous n'êtes plus rien, vous avez honte"

Daniel Doublet était cadre dirigeant à France Télécom. Jusqu'en 2004, il était responsable de centres d'exploitation technique et avait sous sa responsabilité entre 150 et 200 agents. Puis il y a eu 2005, "année terrible", "année noire": une enquête sur lui a conclu à une "insuffisance professionnelle". "Et pourtant jusqu'à mes 55 ans, mes appréciations étaient bonnes", assure-t-il.





Daniel Doublet, 71 ans aujourd'hui , est alors, comme de nombreux autres, pressé de quitter l'entreprise, mais il s'accroche. En mai 2015, dans un mail, des responsables s'interrogent sur les procédés à adopter pour pousser ce fonctionnaire au départ. Une piste semble privilégiée : "affectation de Monsieur Doublet sur un poste si possible éloigné de son domicile".





En mars 2006, il est affecté à Besançon, à 450 kilomètres de sa famille qui vit en Ile-de-France. "A partir d'août 2006, après la disparition de mon unité, on ne me donne plus de travail", raconte-t-il au tribunal. Une situation qui a duré selon lui jusqu'en mars 2009. Aux enquêteurs, l'entreprise a bien fourni une liste de postes qu'il a occupés dans cette période. Des "coquilles vides", balaye-t-il.





"Je ne suis même pas dans l'organigramme! Imaginez mon isolement. Je ne suis rien du tout. Je suis soi-disant chargé de mission, mais sans lettre de mission !" se souvient-il. "Imaginez de ne pas avoir de travail pendant tout ce temps ! Et toutes les semaines, je quitte ma femme, mes enfants, pour au final ne pas travailler". Il ne touche plus de part variable. "Ça s'accompagne d'une dévalorisation insupportable. J'étais un bon à rien, un parasite".





Entre 2006 et 2008, il a présenté 32 candidatures pour se rapprocher de sa famille. En vain. Dans la famille, "tout le monde est ébranlé, en particulier mes jeunes garçons : l'image du père est détériorée". "On abandonne presque toutes nos relations : à partir du moment où vous n'êtes plus rien, vous avez honte".