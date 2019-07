Suicides à France Télécom : un an de prison requis contre l'ancien PDG

Peine maximale demandée pour Didier Lombard. Après deux mois d’audience, le ministère public a requis un an de prison et 15.000 euros d'amende contre l'ancien dirigeant de France Télécom, l'ex-numéro 2 Louis-Pierre Wenès et l'ex-DRH Olivier Barberot. Des peines de un an à huit mois de prison ont également été requises contre six autres dirigeants.





Selon le parquet de Paris, les anciens dirigeants de France Télécom ont "recherché la déstabilisation des salariés", guidés par "une obsession" : obtenir le départ en trois ans de 22.000 salariés et la mobilité de 10.000 personnes. "Les peines prévues par la loi à l'époque des faits sont très faibles. On ne peut que demander le maximum", a déclaré la procureure Brigitte Pesquié. Le parquet a donc demandé 75.000 euros d'amende contre France Télécom.