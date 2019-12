Patrick Balkany, toujours hospitalisé, souffre d'une "grave occlusion intestinale" selon son épouse

Patrick Balkany reste hospitalisé. Conduit à l'hôpital jeudi 12 décembre, au lendemain de l'ouverture de son procès en appel pour fraude fiscale, le maire de Levallois-Perret souffre, selon son épouse, d'une "grave occlusion intestinale". "Hospitalisation prolongée, examens complémentaires indispensables...", a tweeté vendredi soir Isabelle Balkany, qui avait confié à LCI plus tôt dans la journée que l'hospitalisation de son mari, détenu à la prison de la Santé "concernait ses douleurs au dos".

"Merci du fond du cœur à l'Administration pénitentiaire de La Santé pour sa réactivité et aux Pompiers pour leur compétence qui ont fait hospitaliser Patrick d'urgence pour ce qui est une grave occlusion intestinale... Notre reconnaissance à jamais !", écrit Isabelle Balkany. Plus tard, elle a remercié "la formidable et compétente équipe médicale de Cochin !"