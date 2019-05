Injures antisémites contre Alain Finkielkraut : un Gilet jaune jugé aujourd'hui

"Il a, c'est vrai, proféré quelques insultes, mais aucun caractère raciste ou antisémite ne peut être retenu", a réagi auprès de l'AFP son avocat, Me André Chamy. "'Sioniste', c'est une idéologie politique, pas une religion, pas une communauté", a-t-il estimé. Selon l'avocat, le prévenu a invectivé le philosophe Alain Finkielkraut, "une personnalité clivante", "à cause de ses idées portant atteinte à la fraternité et au vivre-ensemble". Et s'il a été poursuivi alors que d'autres manifestants au "visage découvert" ne l'ont pas été, c'est que son client "avait la gueule de l'emploi avec sa petite barbiche", a-t-il affirmé.