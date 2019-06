Procès Balkany : "Quand un homme politique arrête, il meurt"

Mais que pense-t-il de cette image d’homme d’argent ? "C’est vrai qu’elle me colle à la peau depuis très longtemps", reconnaît Patrick Balkany, concédant "aimer les gros cigares" et avoir quelques stars pour amis. "Ma femme et moi sommes nés dans des familles aisées. Ma femme vous l’a dit, on a été beaucoup plus cigale que fourmi." "Les coffres-forts ne suivent pas les cercueils. L'argent, il faut s’en servir pour faire plaisir à la famille, aux amis…", ajoute-t-il. Non sans avoir rappelé que "le fisc s’est déjà occupé de faire en sorte que nous n’ayons plus rien pour vivre", le prévenu lâche : "Avec ce procès, ce que je regrette le plus, c’est ma manie de toujours vouloir faire plaisir. Par exemple, d’avoir demandé à Jean-Pierre [Aubry] et Arnaud [Claude] d’aider ce monsieur [il désigne alors le milliardaire saoudien Al-Jaber, lui aussi sur le banc des accusés]. Si j’avais pas cette fâcheuse manie, on n'en serait pas là."





Prenant une dernière fois la parole, le maire de Levallois-Perret tente de jouer la carte de la sensibilité : "C’est très dur monsieur le président d’avoir passé sa vie à servir les autres et aujourd’hui de servir de pâture, de bouc émissaire sur les réseaux sociaux. Mon épouse s’en est pas remise. Je suis solide mais je ne suis pas insensible." Avant d’ajouter : "Heureusement que j’ai les Levalloisiens derrière moi…"