Procès Jawad Bendaoud : "Il y a les victimes des attentats de Paris et puis il y a les victimes oubliées"

"J’ai l’honneur et la lourde charge de représenter depuis 10 jours ceux qui, dans l’élan de leur vie, ont été foudroyés… Il s’agit des victimes des attentats de Paris et puis il y a les victimes oubliées", a indiqué, pour sa part, Me Mouhou au début de sa plaidoirie. "Ces victimes, elles ont un visage, une identité, un nom, un prénom, Vera, Lucille, Marie-Claire et 52 victimes que je représente. Ces victimes ont été aspirées dans un vide juridique : il n’y a pas d’infraction pour vous", a martelé l’avocat, indiquant que ses clients n’étaient pas considérés comme des victimes du terrorisme et qu’ils n’étaient pas non plus "victimes du RAID..."





" Le 18 novembre 2015, on n’a pas simplement délogé des terroristes à Saint-Denis. On a délogé des locataires heureux dans leur habitation", a renchéri Me Mouhou. Comme sa consœur, il a évoqué les traumas de ses clients, après avoir vécu l’assaut de la rue du Corbillon : état de stress, angoisse, cauchemars… "Certains locataires et propriétaires ont même vu les cadavres, les morceaux de chair dans la cour, ce 18 novembre", a-t-il détaillé.





Comme sa consœur, il a rappelé que ses clients n’avaient pas reçu d’aide. "En 2018, on nous dit qu’on a un secrétariat des victimes… Le 48, rue de la République a été laissé à l’abandon. Il n’y a pas d’assurance pour ces personnes, car elles ne sont pas considérées comme des victimes d’attentats terroristes… ", a-t-il regretté. Avant de conclure : "Je plaide pour que les victimes du 48 soient recevables".





L’audience se poursuivra mardi, avec les réquisitions du procureur et les plaidoiries des avocats de la défense. Le jugement est attendu dans les jours suivants.