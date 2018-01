Procès Jawad Bendaoud : insultes, hurlements et évacuation... comment Jawad est devenu ingérable

Bis repetita mais pire le lendemain. Après avoir défié la présidente (puis s’en être excusé dès le début de l’audience vendredi 26 janvier), Jawad Bendaoud, cette fois moulé dans une veste de Borussia Dortmund, ne digère pas les questions des avocats des parties civiles.





Ainsi, à Me Georges Holleaux qui souhaite des précisions sur son emploi du temps les 13 et 14 novembre 2015, il balance : "Je ne sais pas ce que vous essayez de faire croire là mais c’est pas bien (…) Moi je vais venir vous voir dehors, avocat de merde. On va parler d’homme à homme ! Vous êtes un menteur ! Attention à ce que vous dites !". L’audience à peine commencée sera suspendue.





Et ce ne sera pas mieux à la reprise. Me Holleaux en reprend pour son grade: "Vous êtes atteint psychologiquement (…°Je me demande comment vous avez le culot de porter cette robe", lui dit Jawad Bendaoud. Me Olivier Morice, avocat des parties civiles, n’aura guère plus de chance avec le prévenu au moment de ses questions : "Retourne à ta place, je parle plus avec toi !".