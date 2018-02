Procès Jawad Bendaoud : "La bête immonde du terrorisme se nourrit de gens comme vous", plaide un avocat

Puis les avocats ont dénoncé les "mensonges" du "logeur de Daech". "Ce n'est pas possible que pendant 4-5 jours, monsieur Bendaoud ne savait rien des attentats (..) Je ne crois pas un seul instant qu'il était au courant de rien et qu’il ne savait pas ce qu’il se passait en dehors de son squat et de sa coke", a commencé Me Héléna Christidis. Elle et ses confrères ont repris les centaines d’appels, sms ou tentatives de contact entre Jawad Bendaoud et divers interlocuteurs entre le 13 novembre et le 18 novembre, jour de l’assaut à Saint-Denis.





Dénonçant les "mensonges patents" du "logeur de terroristes", Me Georges Holleaux a insisté sur cet appel de 3,31 minutes que Jawad Bendaoud a passé le 16 novembre dans la soirée à Hasna Aït Boulahcen. Le prévenu avait affirmé qu'il était tombé sur le répondeur de la jeune femme, mensonge encore pour l'avocat qui s'appuie sur des fadettes. "Pendant ce temps-là, Hasna n'était pas du tout seule, elle était dans le buisson", où se cachaient Abdelhamid Abaaoud et son complice Chakib Akrouh, a expliqué l'avocat, envisageant que le prévenu ait alors pu parler aux djihadistes.





L’avocat a également mis en avant cette conversation entre Jawad Bendaoud et sa mère, le 18 novembre 2015 à 6h45, alors que l’assaut avait été donné rue du Corbillon à Saint-Denis.

Sa mère : "Ils ont dit à la télé qu’ils avaient arrêtés des terroristes à Saint-Denis , rue du Corbillon"

Jawad : "Ils sont hébergés chez moi, rue du Corbillon"

Sa mère : " Tu nies tout (…) Tu n'as qu'à dire que tu étais chez nous"

Jawad : "Ce sont des terroristes, ils viennent de Belgique et ils sont hébergés chez moi'"