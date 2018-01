Procès de Jawad Bendaoud : le "logeur de Daech" calme et métamorphosé au premier jour d’audience

JUSTICE – Jawad Bendaoud, accusé d’avoir hébergé des terroristes après les attentats de Paris et de Saint-Denis en 2015, est jugé depuis ce mercredi et jusqu’au 14 février par le tribunal correctionnel de Paris pour "recel de malfaiteurs". Deux autres prévenus comparaissent à ses côtés : Mohamed Soumah poursuivi pour les mêmes faits et lui aussi en détention provisoire et Youssef Aït-Boulahcen, jugé pour "non dénonciation de crime". Pour ce premier jour d’audience, le "logeur de terroriste" a eu un comportement normal, bien loin de celui qu’il avait eu au cours de ses derniers procès, en 2017.