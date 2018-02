Procès Jawad Bendaoud : les 687 prénoms des parties civiles résonnent dans la salle d'audience

Au fil des jours, depuis plus de deux ans maintenant, la liste s’est allongée. Ce vendredi 2 février 2018, au huitième jour du procès de Jawad Bendaoud, Mohamed Soumah et Youssef Aït Boulahcen, ils étaient des centaines à la remplir. Ils, ce sont les prénoms et noms des victimes, directes ou indirectes, des attentats perpétrés en novembre 2015 à Paris et Saint-Denis.





Et ce vendredi, alors que se poursuivent les plaidoiries des parties civiles, quatre avocates - Me Frédérique Giffard, Me Astrid Ronzel, Me Aurélie Coviaux et Me Héléna Christidis- ont décidé de mettre en avant ces personnes traumatisées à vie par ces attaques en lisant leurs prénoms: "Jonathan, Akim, Kévin, Sarah, Yacine, Steve, Bruno, Cléa, Agathe, Delphine, Grégory,, Marie, Zoé, Hélène Adama, Khaled, Christine, Christopher, Rafik, Micheline, Fatou...”





Pendant de près de quinze minutes, ces noms personnels féminins ou masculins ont résoné dans la salle d’audience dans un calme inhabituel…