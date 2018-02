EN DIRECT - Procès Jawad Bendaoud : place aux réquisitions du procureur

REQUISITIONS DU PROCUREUR





Dernière ligne droite au procès de Jawad Bendaoud, Mohamed Soumah, et Youssef Aït-Boulahcen. Ce mardi, le procureur prononcera ses réquisitions. Les deux premiers prévenus, en détention provisoire et qui comparaissent pour « recel de malfaiteurs terroristes » encourent, en situation de récidive, jusqu’à six ans de prison et 90 000 euros d’amende. Le troisième, qui comparait libre et qui est poursuivi pour « non dénonciation de crime terroriste » encourt jusqu’à cinq ans de prison et 70 000 euros d’amende.