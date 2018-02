Procès Jawad Bendaoud : pourquoi celui que l'on surnommait "logeur de terroristes" a-t-il été relaxé ?

Une tape sur l’épaule d’un gendarme, un signe de croix, un doigt levé vers le ciel, un baiser sur le front de Me Nogueras, l’un de ses défenseurs, et des larmes qui lui montent aux yeux. A l’énoncé du jugement lu par la présidente de la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris, Jawad Bendaoud, semble ne pas y croire et retire, comme après un coup de chaud, sa veste rouge de survêtement du PSG.





Poursuivi pour "recel de malfaiteurs terroristes", le surnommé "logeur de Daech" né le 30 août 1986 à Epinay-sur-Seine, était jugé depuis le 24 janvier et encourait, en situation de récidive, jusqu’à six ans de prison. Le parquet en avait requis quatre, avec un maintien en détention. Le trentenaire a finalement été... relaxé. Et même si le parquet a fait appel de cette décision, Jawad Bendaoud devrait sortir immédiatement de prison. Ce qu’il attendait maintenant depuis plus de deux ans.