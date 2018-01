"Retourne à ta place, je parle plus avec toi !" : Jawad Bendaoud a perdu ses nerfs face aux avocats des parties civiles

Ainsi, peu après le début de l’audience, un vif échange s’est produit entre Me Georges Holleaux, et le trentenaire. L’avocat demandait à Jawad Bendaoud de préciser son emploi du temps, notamment le samedi qui a suivi les attentats du 13 novembre 2015, qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés.





Avant même d’interroger le prévenu, Me Holleaux avait comme tenté de l’amadouer, lui disant qu’il était quelqu’un "d’intelligent", entre autres. Jawad Bendaoud n’a pas été dupe. "Vous êtes un voleur de mobylette. Je ne sais pas ce que vous essayez de faire croire là, mais c’est pas bien (…) Moi, je vais venir vous voir dehors à votre cabinet, avocat de merde. On va parler d’homme à homme ! Vous êtes un menteur ! Attention à ce que vous dites !", lui balance le prévenu, vêtu aujourd'hui d'une veste de survêtement du Borussia-Dortmund.





Scandalisé, Me Mehana Mouhou, autre avocat des parties civiles, s’énerve et évoque les "menaces de mort" que Bendaoud vient de prononcer à l'encontre de son confrère. Le ton monte dans la salle, tout le monde s’énerve. Me Holleaux dit à Me Mouhou qu’il n’a "besoin de personne pour se défendre".





Le prévenu s’emporte. Ses avocats tentent de le calmer. "Monsieur Bendaoud, taisez-vous !", intervient la présidente Isabelle Prévost-Desprez, qui décide d'interrompre l'audience 15 minutes. Par accident, elle lâche dans son micro où le son est encore amplifié : "Ce sont les avocats qui font n'importe quoi..."





La suspension d’audience durera plus d’une heure. Et le calme ne reviendra pas vraiment à la reprise…