Procès Jawad Bendaoud : "Si j’avais su que c’était Abaaoud, j’aurais emmené ma sœur au commissariat", assure Youssef Aït-Boulahcen

Cheveux courts, rasé de près, lunettes rectangulaires foncés, le prévenu a ainsi répondu pendant plusieurs heures à toutes les questions de la présidente. Sans pour autant la convaincre, semble-t-il.





Sur les éléments trouvés dans ces téléphones, il déclare : "Il y a des milliers d’éléments qui vont tendre à me rendre innocent, des cours de théologiens plus modérés, par exemple, mais on a mis en avant des éléments pour faire croire que je suis radicalisé". Sur son voyage en Mauritanie après les attentats, il dit que c’était pour "apprendre l’arabe". Sur celui au Mali, il dit que c’était pour voir un ami. Il écrivait ainsi dans un SMS à un proche : "Vu l’ambiance et le climat nauséabond qui règne au pays de Charlie, Lol, j’ai envie d’aller voir un ami avec qui j'ai grandi et qui vit au Mali".