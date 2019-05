Procès : le système Balkany devant la justice

Le procès du couple Balkany va s'ouvrir ce lundi 13 mai au tribunal correctionnel de Paris. Après cinq années d'instructions, Patrick et Isabelle Balkany vont comparaître pour fraude fiscale. Il est reproché au maire de Levallois-Perret et à sa première adjointe d'avoir dissimulé au fisc 13 millions d'euros. Les enquêteurs soupçonnent des montages financiers sophistiqués et une corruption qui auraient duré des années.



