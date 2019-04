La justice donne raison pour la troisième fois à un agriculteur après 12 ans de bataille judiciaire face à Monsanto

Comme attendu, la Cour d'appel de Lyon n'a pas statué sur d'éventuels dommages et intérêts, qui feront l'objet d'une procédure distincte devant le TGI de Lyon, mais a condamné Monsanto à verser 50.000 euros de frais d'avocat à Paul François. L'avocat de Monsanto, Me Jean-Daniel Bretzner, a regretté cet arrêt, affirmant qu'il "engage la responsabilité du producteur, or Monsanto France n'a jamais rien produit. Le producteur est la société Monsanto Europe. C'est une société tierce dans cette procédure", a-t-il insisté. "Monsanto se réserve le droit de se pourvoir en cassation, c'est probablement l'étape qui viendra".