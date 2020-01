"Ce pouvait être quatre ou cinq enfants en une semaine" : récit de l'ouverture du procès de l'ex-prêtre Bernard Preynat, accusé d'attouchements sexuels sur mineurs

Après avoir été suspendu lundi à la demande des avocats en grève, le procès de l'ex-prêtre Bernard Preynat a démarré mardi à Lyon. Plus de 30 ans après les faits, des agissements pédophiles passés sous silence par l'Eglise et qui ont déclenché l'affaire Barbarin, Bernard Preynat a livré des aveux glaçants, détaillant notamment la fréquence des attouchements sexuels dont il est accusé.

"Ça arrivait tous les week-ends, et pendant les camps, ce pouvait être quatre ou cinq enfants en une semaine", indique l'ex-prêtre qui aurait sévi pendant vingt ans entre 1971 et 1991, alors qu'il officiait comme vicaire-aumônier scout à Sainte-Foy-Lès-Lyon, dans le Rhône. "Pour moi, à l'époque je ne commettais pas d'agressions sexuelles mais des caresses, des câlins. Je me trompais. Ce qui me l'a fait comprendre, ce sont les accusations des victimes, a ajouté l'homme de 74 ans.

"Je savais bien que ces gestes étaient interdits (...) D'ailleurs, c'était en cachette. (...) Et cela m'apportait du plaisir sexuel forcément", a admis à la barre l'accusé qui a suivi une thérapie dès les années 1960, reconnaissant "avoir toujours vécu dans la peur d'être dénoncé". Plusieurs victimes ont témoigné lors du procès, racontant les sévices subies, les caresses sur le sexe, les cuisses, sous le short, les étreintes malsaines, les baisers sur la bouche.