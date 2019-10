Procès pour corruption : Patrick Balkany refuse de se rendre au tribunal pour le jugement

PROCÈS - Incarcéré depuis un mois, Patrick Balkany devait revenir au tribunal vendredi 18 octobre pour entendre le jugement sur le second volet de l’affaire, blanchiment et corruption. Mais il a signifié son refus de quitter sa cellule. Sept ans d'emprisonnement ont été requis à l'encontre de l'élu.

Condamné à quatre ans de prison ferme le 13 septembre et incarcéré dans la foulée, Patrick Balkany attend un nouveau jugement ce vendredi sur le second volet du dossier. Cette fois, les juges se prononceront sur des faits qualifiés de "blanchiment à grande échelle" et de "corruption". Mais le maire de Levallois n'assistera pas au rendu de la décision : il a confirmé par écrit son refus de se voir extrait de la prison pour retourner au tribunal de grande instance, selon l'administration pénitentiaire.