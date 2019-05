Procès pour fraude fiscale : prison ferme et inéligibilité requises contre Patrick et Isabelle Balkany

Dans son réquisitoire, l'un des deux procureurs du parquet national financier avait commencé tout en ironie mordante : "Vous jugez aujourd'hui l'homme le plus honnête du monde", détournant une phrase prononcée par Patrick Balkany en 2013, sur un plateau télé. Et de lister la liste des courses-poursuites entre le couple Balkany et le fisc : pas d'ISF payé entre 2010 et 2015 alors que leurs actifs étaient évalués à 16 millions d'euros minimum. Sous-évaluation de revenus entre 20089 et 2014, au point que le total des sommes non déclarées sont estimées à 4 millions d'euros.





Sans parler de résidences non déclarées (ou tardivement), à l'instar de la villa Pamplemousse à Saint-Martin, du Moulin de Giverny ou d'un riad à Marrakech. Des dépenses en total décalage avec les revenus du couple. Une liste qui vaudra à Patrick Balkany, dans la bouche du procureur (Isabelle Balkany, hospitalisée après une tentative de suicide, était absente), le qualificatif de "plus grand fraudeur du monde".