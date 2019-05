Procès pour "harcèlement moral" à France Télécom : "Les gens étaient des cibles"

"Je me suicide à cause de mon travail à France Telecom. C’est la seule cause", écrivait le 14 juillet 2009 Michel Deparis, dans un dernier courrier, où il dénonçait le "management de la terreur". Cet ultime acte s’ajoutait à la triste liste des suicides qui se multipliaient à l’époque.





Une série morbide qui déclencha l’enquête de Sylvie Catala en février 2010, à la suite d’une plainte déposée par le syndicat SUD PTT. Après un nouveau suicide, en octobre, l’inspectrice du travail écrira à Didier Lombard pour qu’il prenne "des mesures très rapidement pour arrêter cette hécatombe".