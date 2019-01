Procès pour viol de deux policiers du 36 : "Ces deux-là, je suis sûre de ce qu'ils m'ont fait"

Le président Stéphane Duchemin a ainsi relu les quatre procès-verbaux d'audition d'Emily S. Le premier a été réalisé quelques heures après les faits, le 23 avril 2014 entre 8h15 et 9h. Aux enquêteurs qui l'ont interrogée, elle a répété, en français comme en anglais : "Ils m'ont violée ; "they raped me". Poursuivant, le président reprend le récit : "Parmi les policiers du Galway, il y avait les quatre qui m'ont violée. [...] Elle dira ensuite qu'ils n'étaient peut-être que trois, que l'un d'eux a pu être rentré puis sorti d'un bureau avant d'y revenir, mais selon elle, les faits sont là et elle les a dénoncés sans détour. "





Stéphane Duchemin poursuit sa litanie de phrases insoutenables, pendant de longues minutes. "J'avais envie de vomir". "Mon visage s'est retrouvé sur le bureau". "J'avais la tête plaquée sur le bureau". "Quelqu'un était à l'intérieur de moi". "Mon corps me faisait mal, je me souviens avoir voulu le mordre".





Les coupables, Emily S. en désigne au moins deux : ceux qui sont assis sur le banc des accusés aujourd'hui. "Je suis sûre à 100% de ce que chacun de ces deux hommes ont fait. Sinon, je ne serais pas là devant vous. La police m'a dit que ce serait plus simple si je pouvais identifier Sébastien C. Mais je ne pouvais pas. Mais c'est deux là (elle regarde Nicolas R. Et Antoine Q., dans la salle), je suis sûre de ce qu'ils ont fait".





Me Schapira s'adresse à la plaignante et lui demande alors : "Sébastien C. , vous pensez qu'il devrait être aux côtés des accusés ?" Réponse par l'affirmative d'Emily S: "Oui, car je sais qu'il était là. Et non, non parce que je ne peux pas l'identifier et son ADN n'a pas été retrouvé sur moi. Ce n'est pas à moi de dire qui doit être là ou non".