Procès Preynat : "Vous êtes en train de juger un dossier à 1000 agressions sexuelles près"

"Quatre à cinq agressions par semaine, sur la période, ça fait entre 3000 et 4000" enfants victimes d’agressions sexuelles infligées par le père Preynat, a estimé Maître Jean Boudot devant le tribunal. Ce chiffre, tiré des aveux de l'ancien prêtre cette semaine, permet un "décompte morbide" d’agressions dont seules quelques-unes ne sont pas prescrites, et qui suffisent à "briser la vie d’un homme" selon l’avocat.

Avant lui, Maître Nadia Debbache, la première à plaider pour les parties civiles, a rappelé l’importance de ce procès. "Cette mise à nu est utile pour mieux comprendre certains silences, pour permettre à la société de comprendre à quel point une seule agression peut avoir un effet dévastateur et pourquoi cela a du sens, même trente ans après les faits, de venir devant vous", peut-on lire dans l'AFP. "On a trente ans de recul alors on sait aujourd'hui ce que ça fait", a résumé un autre avocat, mesurant le nombre de victimes qui ont toutes une histoire différente, et évoquant les "ravages d’une agression sexuelle".