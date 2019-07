Procès Tapie : après la relaxe générale, quelles suites possibles ?

Si l'annonce de la relaxe de Tapie et de ses co-prévenus en première instance est une "étape importante", selon Me Temime, un procès en appel reste possible. Pour cela, il faudrait que le CDR (Consortium de réalisation, une structure ad hoc créée pour gérer le passif du Crédit lyonnais après sa quasi-faillite, ndlr) fasse appel, ou que ce soit le parquet qui décide de rejouer le match. Le ministère public avait en effet prononcé un réquisitoire considéré comme très dur à l'encontre des prévenus, et requis des peine de prisons - 5 ans pour Tapie.





Le parquet dispose de 10 jours pour faire appel. Si telle est sa décision, tous les prévenus devront à nouveau être jugés, ce qui augure d'une nouvelle décision du tribunal d'ici un an environ. Mais cette nouvelle décision pourrait à nouveau faire l'objet d'un pourvoi en cassation, ce qui prolongerait le volet pénal de l'affaire de quelques années. "Le match n'est pas fini tant que la balle de match n'a pas rebondi deux fois", résume Me Temime, dans une métaphore tennistique.