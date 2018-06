Projet d'attentat islamophobe : le Conseil français du culte musulman se porte partie civile

Le président du CFCM Ahmet Ogras s'est ainsi expliqué au micro de LCI : "On a confirmé notre souhait d'être partie civile pour avoir accès au dossier, connaitre les lieux de cultes visés et les personnalités visées. Nous avons un devoir, en tant que représentants, d'apaiser, mais aussi de défendre notre culte et les personnes qui le pratiquent. Nous remercions les services de l'Etat, les représentants des forces de l'ordre, la DGSI, le groupe Sentinelle pour la sécurisation de nos lieux de culte. Nous avons face à nous un ministre de l'Intérieur qui assume ses responsabilités et partage les réalités du terrain."





"Nous remercions notre communauté musulmane qui est digne, ne répond pas aux provocations des uns et des autres, s'est félicité le représentant. Nous demandons que tous les représentants des partis politiques - je dis bien tous - soient solidaires de cette communauté. Nous invitons les institutionnels qui défendent les droits de l'Homme à partager cette solidarité."