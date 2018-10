Propos "anti-flics" : Yann Moix visé par plusieurs plaintes de syndicats policiers

Ce lundi, Alternative Police confirme à LCI par la voix de son secrétaire général, Denis Jacob, avoir déposé plainte pour "diffamation et injures publiques". Cette plainte déposée avec constitution de partie civile vise non seulement le chroniqueur mais également Thierry Ardisson, Stéphane Simon et le directeur de publication du groupe Canal Plus. "Par cette action, Alternative Police-CFDT entend obtenir une condamnation afin que de tels incidents ne se reproduisent plus en toute impunité au prétexte de la liberté d’expression", précise le syndicat. Alliance Police a annoncé son intention de se constituer partie civile dans cette affaire.