Propos racistes à l'université de Lorraine : un signalement au parquet de Metz a été fait

Vendredi des étudiants de l'université de Metz avaient choisi de rendre publiques ces captures d'écran de discussion tenues sur un groupe privé de la messagerie de Facebook, Messenger, révélant des conversations extrêmement problématiques. Des propos racistes y étaient échangés par des étudiants en sociologie. Selon le directeur de la communication de l'université, David Diné, ils ne seraient que "deux ou trois seulement".





"Ce groupe existe en réalité depuis un an, il a été créé lors d'une soirée d'intégration de la licence", expliquait à LCI Usman Gueye, étudiant en communication, qui a œuvré à la médiatisation de l'affaire. "Seulement, une étudiante noire avait été ajoutée à ce groupe. Elle l'a quitté récemment et nous a alertés de la présence de ces messages. On y voit très clairement des photos, des vidéos se moquant d'étudiants noirs et des propos racistes."