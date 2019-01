Prostitution : près des trois-quarts des Français sont pour la loi qui pénalise les clients

D’après un sondage Ipsos que révèle Le Parisien, l’existence de sanctions contre les clients des personnes se prostituant, plutôt que contre les prostitué(e)s eux(elles)-mêmes, fait presque l’unanimité. Ainsi, 78% des personnes interrogées estiment que la loi de 2016 destinée à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel est "une bonne chose".





Et si 29% des sondés ne veulent plus que les clients soient sanctionnés, 71% d’entre eux se prononcent contre une abrogation de cette loi. La question leur a été posée alors que le Conseil constitutionnel doit examiner cette loi mardi 22 janvier. A l’origine de la procédure, comme le rappelle Le Monde, cinq travailleurs du sexe et neuf associations, qui ont saisi le Conseil d’Etat en novembre 2018 au nom notamment de la non-conformité du texte avec le droit au respect à la vie privée et à la liberté d’entreprendre. Si le Conseil constitutionnel juge la loi de 2016 non constitutionnelle, elle pourra donc être abrogée.





A l’heure actuelle, faire appel à un ou une prostitué(e) est passible de 1500 euros d’amende, voire 3750 euros en cas de récidive.