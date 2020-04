Puy-de-Dôme : il crache sur des policiers et menace de leur transmettre le coronavirus

Ça n'est pas la première fois que ce genre de scène se produit. Certaines, avec menaces et crachats ont déjà été d'ailleurs filmées. Lundi 6 avril, un peu plus de 24 heures après son interpellation, un habitant originaire du Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à un an de prison ferme et a été placé sous mandat de dépôt. Il était notamment jugé pour outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique.

Ce dernier, âgé de 23 ans, avait été arrêté par les forces de l'ordre dans la nuit la nuit de samedi à dimanche à Riom dans le Puy-de-Dôme où il était de passage pour voir sa petite amie... malgré le confinement. Il venait alors d'insulter, de cracher sur des policiers et de les menacer de leur transmettre le coronavirus.... alors qu'il n'était pas porteur du Covid-19.