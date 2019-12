Soupçons de violences sur des enfants dans une secte : une adepte mis en examen à Pau

"Les investigations se poursuivent", a précisé la magistrate, ajoutant que d'autres personnes étaient entendues mercredi par les enquêteurs. De nouvelles mises en examen pourraient être prononcées en lien avec une des pratiques de cette communauté installée depuis 1983 dans un manoir à Sus qui utilise de petites baguettes de bois sur les enfants comme "correction éducative" selon Cécile Gensac.

"Les vérifications n'ont pas pu mettre en évidence des carences médicales des enfants", a par ailleurs souligné la procureure. Une information judiciaire avait été ouverte en 2014 à la suite d'informations fournies par un ancien adepte de la communauté, suivie d'une autre, en mars 2019, après la diffusion du reportage télévisé. Les deux procédures ont été jointes.

Dans le cadre de la première information judiciaire, dix personnes avaient été placées en garde à vue en 2015 lors d'une opération de gendarmerie de grande envergure et des enfants avaient fait l’objet de placement provisoire. L'enquête portait sur "des faits d'abus de vulnérabilité dans le cadre d'un mouvement à caractère sectaire, des faits de violences sur mineurs concernant les conditions d'éducation, et des faits de travail dissimulé" au sein de Tabitha's Place, un mouvement de tendance "apocalyptique" né aux Etats-Unis et aussi connu sous le nom d'"Ordre apostolique", "Douze tribus" ou "Ruben and Brothers".