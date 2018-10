Que change la grève de la faim de Redoine Faïd à ses conditions de détention ?

Depuis son arrestation le 2 octobre, Redoine Faïd est soumis à une surveillance et des mesures particulières : "Il sera menotté et accompagné de plusieurs personnels dans tous ses déplacements. Il n'aura pas de voisin direct, pour éviter toute forme de communication. Au parloir, il y aura aussi un dispositif de séparation pour éviter tout contact physique avec son interlocuteur et sera sous la forme d'hygiaphone. Chaque pièce sera sécurisée avant et après son passage, il sera régulièrement fouillé. Les précautions seront maximales", détaillait Wilfried Szala, de F.O Pénitentiaire, à LCI.