Que risquent les agents des services secrets français soupçonnés de trahison ?

Le Code pénal prévoit en effet des peines potentiellement très lourdes. "Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France, est puni de trente ans de détention criminelle et de 450.000 euros d'amende", détaille l’article 411-4. L’article suivant - 411-5 - sanctionne, lui, de dix ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende ce même fait, "lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation".





Les articles 411-6, 411-7 et 411-8, précisent pour leur part les risques encourus pour la livraison d’informations à une puissance étrangère. Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère ces informations est ainsi passible de quinze ans de détention criminelle et de 225.000 euros d’amende. Ces peines encourues diminuent s’agissant du fait "de recueillir ou de rassembler" ces informations ainsi que "d’exercer une activité ayant pour but l’obtention ou la livraison". Le risque est alors de dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende.