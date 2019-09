Quel avenir politique pour le couple Balkany ?

JT 20H - Ce vendredi 12 septembre, notre journaliste William Molinié s'est intéressé à l'avenir politique du couple Balkany.

Dans le cadre de l'affaire de fraude fiscale, le couple Balkany a été condamné à dix ans d'inéligibilité, et il va faire appel à cette décision. Le maire de Levallois-Perret pourrait-il sortir rapidement de prison ? Isabelle Balkany risque-t-elle de rejoindre son mari derrière le barreau ? Quel sera l'avenir politique du couple ?



