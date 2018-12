Qui est Déborah de Robertis, l'artiste seins nus au milieu des Gilets jaunes face aux forces de l'ordre

Le parquet avait requis huit mois d'emprisonnement avec sursis. Jugée en février pour deux autres performances au Musée des arts décoratifs de Paris et à la Maison européenne de la photographie, l'artiste avait été déjà relaxée. Mais elle a cette fois "décidé d'aller beaucoup plus loin, ce n'est pas sa poitrine qu'elle exhibe, mais bien son sexe", a estimé le procureur, vision

"imposée" au public.





L'affaire a eu "un retentissement complexe" au Louvre, "qui accueille 9 millions de personnes à l'année", a abondé l'avocat du musée et du gardien, Me Anguerrand Colombet. Un public choqué ? "Vous avez vu du traumatisme, vous ?", s'est amusée Me

Marie Dosé, avocate de l'artiste: "Attendez, ils filment tous ! Ce sont les gardiens du musée qui leur disent 'partez partez !'."





L'artiste s'était déjà dénudée devant "La Joconde" en avril, au cours d'une autre performance qui ne lui a pas valu de poursuites. Elle avait en outre fait l'objet de rappels à la loi en 2014 et 2016 pour deux actions dénudées au musée d'Orsay: elle y avait imité deux chefs-d'œuvre, "L'origine du monde", de Gustave Courbet, puis "L'Olympia", d'Edouard Manet.