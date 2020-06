Qui est Eliane Houlette, l’ex-procureure qui a évoqué des "pressions" dans l’affaire Fillon ?

A l'occasion, elle s'était exprimée sur l'indépendance du parquet, promise par François Hollande mais finalement écartée. "Il était prévu de réformer le statut du parquet. Cette réforme n'a pu encore se faire, on peut le regretter", avait-elle jugé, tout en assurant que "l'indépendance est aussi et, peut-être surtout, une affaire d'esprit, de cœur, de volonté et de courage".

"La maîtrise de la corruption et de la fraude fiscale constitue un défi majeur pour l'Europe et pour la France", avait déclaré Eliane Houlette lors de son audience solennelle d'installation, promettant "une véritable force de frappe pour barrer la route aux fraudeurs".

Sous l'autorité d'Eliane Houlette, le PNF a eu à traiter de nombreuses affaires particulièrement sensibles. L'une des premières, début 2014, concernait l'affaire dite des écoutes téléphoniques, dans laquelle Nicolas Sarkozy doit être jugé à partir de novembre 2020. La procureure avait transmis à Christiane Taubira une note indiquant que l'avocat de l'ancien chef de l'Etat avait été en contact avec un magistrat, et le PNF avait ouvert une information judiciaire sur cette base.

En septembre 2015, la procureure estimait que la priorité, dans les affaires de corruption internationale, était de "réduire le temps d'enquête", jugeant "insupportables" les délais de traitement de ces affaires complexes et déplorant un manque de moyens. Quelques mois plus tard, Eliane Houlette déplorait à nouveau les moyens "sous-dimensionnés", "débordés et exsangues" des services d'enquête spécialisés. "Un long parcours semé d'embûches", décrivait-elle, citant l'enquête sur le compte caché de l'ex-ministre Jérôme Cahuzac, finalement condamné en mai 2018, et contre lequel elle était venue requérir en personne durant le procès.

En 2016, elle n'avait pas hésité, non plus, à dénoncer le manque de coopération en matière de fraude fiscale, assurant que "la Suisse n'est pas un Etat avec lequel nous pouvons coopérer facilement".