Qui est le père d'un enfant vendu 2 fois par une mère porteuse ?

Dans le cas d’Alexandre, le casse tête juridique vient de cette double reconnaissance officielle de paternité. Le tribunal civil doit trancher entre le père biologique et le "père d’intention", qui élève l’enfant depuis sa naissance. En mars 2017, le tribunal de Dieppe (Seine-Maritime) s’est prononcé en faveur d’Alexandre, en soulignant néanmoins " l’effet dévastateur des actes illicites de ceux qui se réclament aujourd’hui [du] bonheur [de Paul] et de son éducation". Le jugement permet donc normalement à Alexandre et Anthony d’avoir la garde de l’enfant, mais l’autre couple fait appel et la décision est suspendue. Le 31 mai 2018, en opposition totale avec le tribunal de Dieppe, la Cour d’appel leur donne raison : l’enfant restera finalement vivre chez eux.





Selon le Parisien, Alexandre voudrait désormais saisir la Cour de cassation. L'avocate de la partie adverse, Mme Nathalie Boudjerada, contactée par LCI, l'a appris dans les médias. Elle rappelle que "Rien n'a encore été déposé. Donc on ne peut pas encore parler d'un potentiel pourvoi et encore moins faire des pronostics sur les décisions qui y seraient rendues." L'avocate ajoute également que "mes clients sont plus discrets, mais ils ont eux aussi été induits en erreur et ont été trompés". Aline leur avait dit à l'époque qu'elle comptait "abandonner l'enfant" à la naissance, parce que son mari "avait un cancer, et voulait divorcer".





* Le prénom a été modifié