Qui est Rémy Heitz, le procureur de la République de Paris ?

Natif de Nancy, il fut nommé très jeune procureur de la République de Saint-Malo (1999-2001), période à laquelle éclatait la très médiatique Affaire Godard, ce médecin soupçonné d’avoir tué sa femme et ses enfants. Puis, le magistrat devient vice-procureur de la République du tribunal de grand instance de Paris en 2001, avant de rejoindre le cabinet de Jean-Pierre Raffarin en tant que conseiller technique chargé de la justice, rappelle Le Monde. Par la suite, il fut principalement connu du grand public pour avoir été délégué interministériel à la sécurité routière, entre 2003 et 2006, sous Jacques Chirac. Entre 2011 et 2015, il a aussi présidé le tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis), le deuxième plus important de France.