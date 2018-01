Qui sont les "Chibanis", ces cheminots marocains qui ont fait plier la SNCF ?

Ainsi, une partie de ces cheminots a raccroché sans bénéficier des mêmes avantages que les cheminots français, ni de la même retraite. A l'AFP, Aziz a avoué avoir eu un "grand choc" quand il a découvert le montant de sa retraite de base : 1004 euros. Il a également expliqué que les Chibanis n'avaient pas les mêmes chances d'évoluer. Lui a, par exemple été refoulé à des examens interne sans qu’on lui dise pourquoi.





Brahim Ydir, un des plaignants, a assuré à l'AFP : des "contractuels sont partis (en retraite) à 65 ans, alors que les cadres permanents sont partis à 55 ans". "On a travaillé dix ans de plus" qu’eux avec des salaires inférieurs, sans avoir "le droit de monter les grades" ni d’avoir accès "aux soins gratuits".





Finalement, après un long combat, ils ont "gagné" contre la SNCF, puisque la cour d’appel de Paris a condamné mercredi la compagnie ferroviaire dans l’affaire des 848 Chibanis qui la poursuivaient pour discrimination. Une centaine d'entre eux étaient présents ce mercredi l'audience. Ils ont porté en triomphe leur avocate Clélie de Lesquen-Jonas qui leur a annoncé "la confirmation des condamnations pour discrimination obtenues en première instance en matière de carrière et de retraite", "en plus des dommages et intérêts pour préjudice moral" et "préjudice de formation".