Quinze ans après la disparition d'Estelle Mouzin, son père veut attaquer l'Etat pour faute lourde

"C'est plus que de la colère, c'est de la rage et c'est aussi d'avoir été baladé et d'avoir été pris pour un con pendant toutes ces années", s'est encore insurgé Eric Mouzin sur France 2. "Aujourd'hui, il n'y a ni schéma d'organisation de l'enquête, ni méthode, ni chronologie, ni liste de suspects, ni action engagée, ni échéancier. Il n'y a rien", a-t-il poursuivi.





Dans ce dossier, la dernière piste en date, celle de Nordahl Lelandais - principal suspect dans la disparition de Maëlys - a rapidement été refermée laissant la famille, une nouvelle fois, la moindre piste.