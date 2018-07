Rappel à la loi pour Frédéric Haziza : une "offense pour toutes les victimes", selon la journaliste qui l'accusait d'agression sexuelle

La journaliste, embauchée chez LCP à l'époque, décide en novembre 2017 de porter plainte. Elle reproche au présentateur de lui avoir mis une main aux fesses trois ans plus tôt. Les faits ne sont pas encore prescrits et une enquête préliminaire est ouverte. Ce samedi 14 juillet, elle publie un communiqué avec son avocat Simon Clémenceau, dans lequel elle explique son incompréhension face à cette décision de justice.





On peut y lire : "Nous avons appris qu'à la suite de la plainte pour agression sexuelle déposée le 19 novembre 2017 par Astrid de Villaines contre Frédéric Haziza, ce dernier a été convoqué début juillet devant le délégué du Procureur aux fins de 'rappel à la loi'. Nous rappelons que si les faits n'avaient pas semblé caractérisés au Ministère Public, il va de soi qu'un classement sans suite aurait été privilégié. Or, cette mesure alternative aux poursuites se borne à constater une violation de la loi, sans rien dire de sa gravité. (...)" Elle ajoute : "Quelques mois seulement après la vague mondiale 'me too', cette décision ne pourra que décourager toutes les victimes qui hésitent encore, et on les comprend, à se rendre aux portes des commissariats."