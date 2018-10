Redoine Faïd incarcéré à Vendin-le-Vieil, l'une des prisons les plus sécurisées de France

Il est arrivé dans la nuit, peu après minuit, à la prison de Vendin-le-Viel (Pas-de-Calais). Dans cette prison ultra-sécurisée, le roi de l’évasion aura bien des difficultés s’il souhaite à nouveau mettre les voiles, car c’est ici que sont conduits les détenus les plus difficiles et les plus violents.





Redoine Faid connait déjà les locaux. Selon France Bleu Nord, le braqueur multirécidiviste y a déjà été incarcéré en début d’année, avant son transfert à la prison de Réau (Seine-et-Marne), sans préciser s’il "logeait" dans la maison centrale - réservée aux détenus dangereux - ou au centre de détention.