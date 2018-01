Non-lieu dans l'enquête sur la mort de Rémi Fraisse : sa famille dénonce un "permis de tuer"

"Nous accusons réception du non-lieu ordonné par les juges d'instruction, tristement sans surprise mais non sans un sentiment un peu plus fort aujourd'hui encore que les juges d'instruction et l'Etat ne veulent pas traiter ce dossier avec justice". C'est par le biais d'un communiqué publié ce mardi, à l'issue de la décision de justice, que la famille de Rémi Fraisse a décidé de réagir.





Les juges d'instruction de Toulouse ont rendu un non-lieu dans l'enquête sur la mort du jeune militant écologiste de 21 ans, tué le 26 octobre 2014 sur le site du barrage de Sivens. Les juges ont suivi les réquisitions du procureur de Toulouse.